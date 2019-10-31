Pakistan’daki Tren Faciasında Ölenlerin Sayısı 73’e Yükseldi

Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh RaşidAhmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram Ekspresi'nde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi. Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek trendeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini söyledi. Yanan üç vagondan ikisinin ekonomi sınıfı, birinin ise birinci sınıf vagon olduğu bilgisini paylaşan Ahmed, ekonomi sınıfındaki biletlerin tamamının Tebliğ Cemaati üyelerince satın alındığını aktardı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARINDA ULAŞILAN 8 CESETLE SAYI 73'E ULAŞTI

Olay yerinden Pakistan medyasına yansıyan görüntülerde, kamp ocakları dışında zarar görmüş büyük boy mutfak tipi tüplerin de görülmesi, patlamanın başka patlamaları tetiklediği şüphesini de ortaya çıkardı. Kazanın ardından ölü ve yaralılara ilişkin açıklama yapan Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı YasminRaşid, ölü sayısının 65'e ulaştığını, yaralıların ise 40'ın üzerinde olduğunu söyledi ancak yanan vagonlarda yapılan söndürme ve soğutma çalışmalarında ulaşılan 8 cesetle bu sayı 73'e çıktı. Raşid, yanan vagonlarda toplam 200 kişinin bulunduğunu da sözlerine ekledi. Rahim Yar Han Arama Kurtarma Birimi Başkanı Bakir Hüseyin, ölü ve yaralılar arasında kısmen ve tamamen yananların bulunduğunu, ölenlerin bir kısmının tanınamaz hale geldiği için kimliklerinin DNA analiziyle belirleneceğini ifade etti. Demir Yolları Bakanlığı yetkilileri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yasak olan kamp ocağının gizli şekilde trene sokulduğunu vurguladı. Bakan Ahmed ise gerekli kontrolü yapmayan güvenlik görevlilerinin sorumsuzluğuna işaret etti. Pakistan ordusu da kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı. Ordu, durumu kritik yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans gönderileceğini de açıkladı.

BAŞBAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, duyduğu üzüntüyü ifade ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Başbakan İmran Han da benzeri açıklamalar yaparak hızlı bir soruşturma yapılması için emir verdiğini kaydetti.

31/10/2019 17:36