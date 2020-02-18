Türk bilim insanları Antarktika'da

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurulacağını duyurduğu Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) çalışmalarına başladı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çatısı altında kurulan KARE'nin müdürü Türkiye'nin kıtaya daha önce düzenlediği seferlere liderlik eden Doç. Dr. Burcu Özsoy olurken, enstitünün yoğun mesai harcadığı ilk görevi de 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi oldu.

1 ay boyunca bilimsel çalışmalar yürütülecek

Varank, Bilim Seferi'nin 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacağını açıklamıştı. Beyaz kıtaya ulaşan Türk ekibi, Geçici Türk Bilim Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası’nda yaklaşık 1 ay boyunca bilimsel çalışmalar yürütecek.

Bakan Varank, "24 kişiden oluşan ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek" dedi.

15 bin kilometrelik yolculuk

TC Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, 15 bin kilometrelik yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı.

İstanbul’dan 9 Şubat’ta yola çıkan 24 kişilik Türk ekibinin ilk durağı, Brezilya’nın başkenti Sao Paulo oldu.

Sao Paulo’dan Şili’nin başkenti Santiago’ya geçen ekip, buradan ülkenin güneyinde yer alan Punta Arenas kentine, ardından Puerto Williams’a vardı.

Güney Yarım Küre'de yerleşimin olduğu en son nokta olan Puerto Williams’ta 3 gece konaklayan ekip, yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika’nın King George Adası’na vardı.

"Daha önceki seferlerden elde ettiğimiz tecrübenin meyvelerini topluyoruz"

Kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamak amacıyla tüm ekip uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı.

Antarktika uçağında Belarus ve Bulgaristan’dan gelen 2 bilim insanıyla buluşan Türk ekibi, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine helikopter ve zodyak botlarla geçti.

4. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy, ekip olarak sağ salim kıtaya ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Daha önceki seferlerden elde ettiğimiz tecrübenin meyvelerini topluyoruz. Edindiğimiz hafıza ile sorunsuz bir şekilde seferimize başladık. Yoğun bir çalışma planı bizi bekliyor. Antarktika’nın hava koşulları müsaade ettiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Antarktika bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir"

Heyette yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Cumhurbaşkanımızın himayesi ile büyük bir liderlik ve vizyonla önemli bir sefer başladı. Bu özel sefer özel bir akademik grupla başladı" dedi.

Burcu Özsoy’un başkanlığında 4 yılda gelinen noktanın bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Antarktika bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir. O yüzden sürdürülebilirliği sağlamamız için bugün Amerika, Rusya Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere birçok ülke buraya ciddi kaynaklar aktarıyor. Bugün dünyanın yaşadığı birçok sorun küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sorunların bilimsel analizleri burada yapılıyor ve tüm dünyaya umut oluyor. O yüzden Burcu Özsoy’un başkanlığındaki heyetimizin her yönüyle güçlendirilmesi gerekiyor.”

"Milli ve yerli bir hedef"

Gözlem sıfatındaki Türkiye'nin danışman sıfatına getirilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Şahin, "Sahada olmadığımız hiçbir yerde masada olamayız. Güçlü bir şekilde masada olmalıyız. Tarım ve sanayi devrimini ıskaladık. Bilgi ve teknoloji çağını yakalamamız, bilgi ekonomisini oluşturmamız lazım. O yüzden bu hedef milli ve yerli bir hedef. Cumhurbaşkanımızın liderliği çok önemli. Sanayi Bakanımızın bire bir takibi çok önemli. Bize düşen şey de sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve rekabet gücümüzü artırmaktır. Çok inandığım bir söz var. Bilgi güçtür iktidar yapar. Biz büyük bir milletiz, büyük hedefleri de bilim seferleri ile güçlendireceğiz" dedi.

Ekibin kıtaya sağ salim ulaşmasının ardından 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’ye döndü.

18/02/2020 11:17