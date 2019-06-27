Yorgun yüz görüntüsüne dikkat

Dr. Sevgi Ekiyor, “Kadınlar ve Erkekler için gözaltı şikayetleri, kuruluk, morluk, koyuluk gibi kişileri en rahatsız edici şikayetlerdendir. Bu problemler için mezoterapi seansları, eğer çöküklük de varsa ışık dolgusu kombini gibi uygulamalarla cilt yeniliği yaparak orayı besleyip onarmaktayız. Electri de aynı şekilde içerdiği bileşenlerle tek uygulama ile cilt yenilenmesi için geliştirilmiş bir üründür.



Hyaluronik Asit ve Süksinik asitin homojen bileşimi ile oluşturulmuş olan patentli bir ürün olup en sık tedavide kullanma şeklimiz gözaltı morluğu ,kırışıklığı ve torba tedavisidir. İçeriğindeki Hyaluronik asit 2,5 mln dalton molekül ağırlığında olup endojen HA molekül ağırlığı ile aynıdır, ayrıca kullanılan HA 7.4 PH değerindendir ( kan ile aynı PH değeri) dolayısı ile uzun sürede tamamı derimiz tarafından emilmektedir” dedi.

Ürün içerisindeki diğer aktif maddenin ise süksinik asit olduğunu ifade eden Dr. Ekiyor, “Süksinik asit ise çok güçlü bir antioksidan olup serbest radikalleri bloke ederek oksidatif stresi ortadan kaldırmakta, hücre mitokondrisine kreep siklusunu tamamlayarak enerji üretimine destek olup hücrenin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesine destek olur. En önemli etkisi ise Melazma oluşumunu engelleyerek hiperpigmentasyonu ( koyu renk) engellemekte ve var olan istenmeyen koyu lekeleri açmakta. Bu özelliğinden ötürü göz altı morluklarında , göz çevresi koyuluklarında kullanılmaktadır” diye konuştu.

Dr. Sevgi Ekiyor, kullanım alanlarını şöyle sıraladı:



“Gözaltı Morluğu, Hiperpigmentasyonu ( koyu renk) düzeltmek, Hidrasyon ( su kaybı cilt kuruluğu), Serbest radikallerin hasarını ortadan kaldırmak, Kronik yorgunluk, sağlıksız beslenme , sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları sonucu oluşan yorgun yüz görüntüsünü önlemek, Yüzde ışıltı ve parlaklık.”



Uygulamanın çok kolay olduğunu kaydeden Dr. Ekiyor, “15-20 dk anestezi kremi ile cilt sedasyonu yapılıp uygulama 5-10 dk sürmektedir ve uygulama sonrası 20 dakika gibi kısa sürede uygulamada oluşan papül (kabarcık) görüntüsü kaybolur. 30 dk ile 4 saat içerisinde ilk etkiler parlaklık, gerginlik görülmeye başlar takibi 10 gün içerisinde nemlilik ,canlılık, renklerde açılma oturur. . Etkisi derimizin yaşına göre minimum 3-4 ay sürer ( tek seans).



Gözaltı uygulamalarında hastanın ihtiyacına göre 4-6-12 ay gibi periyotlarla uygulanmaktadır. electri hazır bir enjektabl ürün olmakla birlikte hastada eğer ödem riski gözlemlersek iki seansa bölüp 10 gün ,iki hafta sonra 2. Seansı olacak şekilde uygulanmaktadır ve travma oluşturmadan kolay emilir. Electri, Süksinik asit ve hyaluronik asit’in fizyolojik konsantrasyonlarını birleştiren eşsiz bir formüldür. electri, biyo uyumludur ve alerjiye neden olmaz” açıklamalarında bulundu.