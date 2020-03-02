‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli bugün gösteriliyor

Genç yaşta hayata gözlerini yuman Arda Erkan’ın yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlatan, “Cinnet Mevsimi” belgeseli doğum günü olan bugün gösterilecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetmenliğini Elvan Levent’in yaptığı “Cinnet Mevsimi” belgeselinin gösterimi saat 19.30’da Erkan’ın ailesinin de katılımıyla Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde yer alacak.

Arda Erkan 2015 yılında 6 Temmuz’u 7 Temmuz’a bağlayan gece, Ortaköy’de aracının içinde ölü olarak bulunmuştu. Ölümüyle ilgili mahkeme süreci ise 2018 yılından bu yana sürüyor.

(BRT)

02/03/2020 12:16