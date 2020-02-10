Korsunsky: Türkiye enerji konusunda çok gerçekçi hareket ediyor

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Müdürü Ukr Korsunsky’nin, “enerji konusunda Türkiye, her zamanki gibi, çok gerçekçi hareket ediyor” dediği ancak Rum yönetiminin doğal gaz aramalarındaki “egemenlik hakkının reddinin söz konusu olmadığı” görüşünü de ortaya koyduğu bildirildi.

Politis, Avrupa’da Jeopolitik Enerji konulu bir sunum yapmak üzere Rum tarafına giden Ukr Korsunsky ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda söyleşi yaptığını, Korsunsky’nin bu çerçevde “Umarım Türkiye ve Kıbrıs hiçbir zaman önümüze bir askeri çatışma koymaz” dediğini yazdı.

Habere göre Korsunsky “Türkiye enerji konusunda, her zamanki gibi çok realist hareket ediyor” dedi, şunları ekledi: “Türk Stream boru hattında Rusya’yla, TANAP-TAP boru hattı için de AB ile işbirliği yapıyor. Rusya 2008’de Gürcistan’ın bir bölümünü fiilen alırken Türkiye Gürcistan’la dosttur. Türkiye Ukrayna’nın stratejik ortağıdır ve Kırım’ın ilhakını tanımıyor ancak pek çok ekonomi ve güvenlik konusunda Rusya ile de işbirliği yapıyor.”

“Rum yönetiminin kara sularında veya MEB’inde doğal gaz rezervlerini araştırma egemenlik hakkının reddedilmesinin söz konusu olmadığı” görüşünü ortaya koyan Korsunsky, “Umarım Türkiye ve Kıbrıs hiçbir zaman önümüze bir askeri çatışma koymaz. Bildiğim kadarıyla Kıbrıs AB’nin tam desteğine sahip ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetlerine karşı hukuki eylemler de dahil bütün uluslararası mekanizmaları kullanması gerekir. Tabii, bana göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara sularında veya MEB içerisinde doğal gaz rezervi arama egemenlik hakkının reddi söz konusu değildir. Kıbrıs sorununun çözülmesi için Avrupa’daki uzun vadeli olabilecek bölgesel çatışmanın halli için daha çok çaba harcanması gerektiği ortadadır.”

Korsunsky ayrıca Gazprom’un doğal gaz tekelliğinin ortadan kaldırılması için Avrupa’nın doğal gaz piyasasında gerçek bir durum oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde enerji jeopolitiğinde önemli değişim beklemediğini söyledi ancak iklim değişikliğiyle mücadele için piyasaya gittikçe daha çok yenilenebilir enerji kaynakları gireceğine inanç belirterek, elektrik ve ısı üretimi için kömür-petrol kullanımının sınırlandırılması gerekeceğine de dikkat çekti.

10/02/2020 14:51