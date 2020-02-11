Fatih Türk Sularında

Fatih sondaj gemisinin 10 Şubat-10 Nisan tarihleri arasında Mersin Körfezi açıklarında, Dipkarpaz’ın da 35 deniz mili uzağında sondaj çalışması yapacağının kaydedildi.

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11/02/2020

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Fatih Türk Sularında

Fatih sondaj gemisinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin (MEB) dışında sondaj yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Fatih Türk Sularında” başlığıyla aktardığı haberinde, Türkiye’nin dün yayımladığı NAVTEX’te, Fatih sondaj gemisinin 10 Şubat-10 Nisan tarihleri arasında Mersin Körfezi açıklarında, Dipkarpaz’ın da 35 deniz mili uzağında sondaj çalışması yapacağının kaydedildiğini yazdı.

11/02/2020 12:28
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TAGS: Fatih, Türk, Sularında, haber, kıbrıs, sondaj, gemi, meb
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