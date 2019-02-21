Kim Jong Un, 'casusluk' iddiaları sonrası nükleer müzakere ekibini değiştirdi

27 Şubat'ta Vietnam'da yapılacak ikinci Kim Jong Un - Donald Trump zirvesi öncesinde, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde önemli isim değişiklikleri oldu.

Güney Koreli yetkililerin ve uzmanların Reuters'a verdiği bilgiye göre, Kim Jong Un, son dönemde ortaya çıkan bilgi sızdırma iddiaları sebebiyle, babasının döneminden bu yana görevde olan deneyimli diplomatlara olan güvenini kaybetti.

Bazıları ülkenin kurucu lideri olan dedesinin zamanında da görev yapmış eski diplomatların neredeyse tamamı görevden alındı. Kim Jong Un, onların yerine, Trump'la yapacağı müzakerelerde kendisine eşlik etmesi için genç diplomatları görevlendirdi.

ABD'nin nükleer enerji temsilcisi Stephen Biegun'la doğrudan çalışması için, daha önce adı pek duyulmamış olan Kim Hyok Chol görevlendirildi.

Kuzey Kore'nin eski İspanya büyükelçisi olan Chol, 2017'de nükleer denemelerin ardından ülkeden çıkarıldıktan sonra Pyongyang'a dönerek Devlet İşleri Komisyonu'nda görev yapmaya başlamıştı.

Bu komisyon, içişlerinin görüşüldüğü ve Kim Jong Un'un liderlik ettiği en üst düzeyli devlet organı.

Chol, görevi, Haziran 2018'de yapılan ilk Trump - Kim zirvesinde nükleer müzakereleri yürüten eski dışişleri bakan yardımcısı Choe Son Hui'den devraldı.

Güney Koreli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Kim'in bu güvensizliğinin sebebi, son yıllarda iki eski diplomatın ihanetine uğraması. Biri, 2016'da ülkeden kaçan eski Birleşik Krallık büyükelçi yardımcısı Thae Yong Ho, diğeri de yakın zamanda İtalya'da görevi sonra ermek üzereyken ortadan kaybolan eski büyükelçi Jo Song Gil.

2018'in başında ABD'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle vatana ihanet suçlaması yapılan eski diplomat Han Song Ryol da, Kim'in ABD ile çalışan diplomatlara yönelik güveninin sarsılmasına yol açtı.