77 model Torosu paletli kar aracına dönüştürdü

Trabzon’da oto makas ustası Gökhan Türkmen, 1977 model Toros marka otomobile taktığı paletlerle kendisine karla kaplı yaylalarda gezmek için bir kar aracı yaptı.

Türkmen, karlı yaylalarda kullanmak için Toros marka aracına işçiliğini kendi yaparak palet taktı. Paletli torosun direksiyonunu da iptal eden makas ustası, tank düzeneğine benzer fren sistemi ile aracın dönmesini sağlıyor.

Çekici yardımıyla paletli aracını Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylasına çıkartan Türkmen, aracın test aşamalarını gerçekleştirdi.

Kış aylarında yaylalarda geçmeyi sevdiği için paletli bir araç yapmak istediğini dile getiren Türkmen, “Kendi imkanlarımızla tasarlayarak aracı yaptık. Araçta direksiyon yok, sağ ve sol frenler sayesinde dönüyoruz.

Sol freni tuttuğunuzda araç sola, sağı tuttuğunuzda da sağa dönüyor. Frende ise Allah'a emanet duruyoruz. Bir şekilde duruyor” dedi.Aracın isminin ‘Paletli Toros’ olduğunu belirten Türkmen, “Bazıları eleştiriyor burayı keşke bu şekil yapsaydın ama genelde iyi eleştiriler oluyor. Yaylada yoğun kar olduğu için burada kalmamak aslında bu aracı tasarladık. Direk lastikli olduğu zaman gidemiyorsun bizde paletli yapmaya karar verdik. İsmini paletli toros olarak koyduk.