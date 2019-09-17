"Beyin yiyen amip" kapan kız çocuğu hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde göle giren 10 yaşındaki Lily Mae Avant kaptığı Naegleria fowleri amipi nedeniyle hayatını kaybetti.

Euronews'ün yayın ortağı NBC'nin edindiği bilgiye göre Avant, göle girdikten bir hafta sonra 8 Eylül günü ateşlenmeye başladı ve kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Tek hücreli Naegleria fowleri amipi aynı zamanda "beyin yiyen amip" olarak tanımlanıyor. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezine göre söz konusu amip daha çok gölet, göl, nehir ve toprakta bulunuyor.

Lily Mae Avant'in teyzesi Loni Yasin, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Avant'in ölümü bölünmüş bir toplumu birleştirdi" dedi.

Nadir görülmesi ve ilk günlerde zor saptanması nedeniyle enfeksiyonun yüzde 75'i hasta yaşamını yitirdikten sonra teşhis ediliyor. Enfeksiyonun etkileri 1 ila 9 gün içinde kendini gösteriyor ve beynin ön tarafında ortaya çıkan ağrılar bunun belirtilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yetkililer çok nadir görüldüğü için olayın yaşandığı yere yakın göl ve nehirlere girme konusunda herhangi bir yasak getirme niyetinde olmadıklarını dile getirdi.