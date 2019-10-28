Yatarak telefon kullananlar dikkat

Pek çok kişi uykudan önce yatağında uzanırken akıllı telefonunda sosyal medyaya bakıyor, oyun oynuyor veya bir şeyler okuyor. Hatta bu günümüzde oldukça rutin bir davranış. Ancak bu masum görünen alışkanlığın gözde hakeket kaybı olarak da bilinen göz felcini tetiklediğini biliyor muydunuz?

Çinli bir adamın sürekli olarak karanlıkta telefonuna baktıktan sonra geçici körlük yaşaması üzerine doktorlar alarm verdi. Çinli adamın doktoru Dr. Lei Tao, elektronik cihazlara uzun süre bakılmasının göz felcine neden olabileceğini söyledi. Her ay en az 20 gencin geçici körlük sebebiyle hastaneye geldiğini hatırlatarak hastalıkla ilgili uyarılarda bulunda:

"Retinadaki damarların tıkanması körlüğe neden olan bu hastalığın ani, ciddi ve ilk belirtisi. Göz felci olarak adlandırdığımız vakanın görülme sıklığı her yıl biraz daha artıyor ve özellikle gençler arasında oldukça yaygın görülüyor. Sadece geçici değil, hastanın yaşam kalitesini ve topluma katkısını etkileyen kalıcı körlük oranı da oldukça yüksek."

Akıllı telefon körlüğü semptomları

Gözlerden birinde ani görme kaybı, akıllı telefon körlüğünün ilk semptomu. Bu geçici körlük, özellikle karanlıkta yan yatarken tek gözün ekrana odaklanmasından kaynaklanıyor. Genellikle 15 dakika içinde düzeliyor ancak daha uzun olması durumunda acilen doktora gitmek gerekiyor. Doktorlar göz felci olup olmadığını anlamak için her iki durumda da bir uzmana başvurulması gerektiğini söylüyor.

Akıllı telefon körlüğü nasıl önlenebilir?

Dr. Tao, geç saatlere kadar uyanık kalıp telefon, televizyon veya bilgisayar ekranına uzun saatler bakmayarak; düzenli olarak gözlerinizi dinlendirerek bu tehlikenin önüne geçilebileceğini söylüyor.

28/10/2019 10:39