Chamberlain'e Süper Lig'den sürpriz talip: Ayrılık an meselesi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a gönderilmesi sonrası bir ayrılık daha kapıda. Siyah-beyazlılarda, Alex Oxlade-Chamberlain'e sürpriz bir talip çıktı.

ads ads ads ads
10/09/2024

ads
Chamberlain'e Süper Lig'den sürpriz talip: Ayrılık an meselesi

Gözden çıkardığı futbolcularla bir bir yollarını ayıran Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain de yolcu.

3 farklı takımdan teklif gelmesine rağmen bunları kabul etmeyen İngiliz futbolcuya Süper Lig'den talip çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre transfer için devreye giren Eyüpspor, futbolcuyu renklerine bağlamaya yakın.

Öte yandan Beşiktaş'ta Amartey'in de Kasımpaşa ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş formasıyla 30 maça çıktı.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

10/09/2024 16:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.