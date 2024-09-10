Chamberlain'e Süper Lig'den sürpriz talip: Ayrılık an meselesi

Gözden çıkardığı futbolcularla bir bir yollarını ayıran Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain de yolcu.

3 farklı takımdan teklif gelmesine rağmen bunları kabul etmeyen İngiliz futbolcuya Süper Lig'den talip çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre transfer için devreye giren Eyüpspor, futbolcuyu renklerine bağlamaya yakın.

Öte yandan Beşiktaş'ta Amartey'in de Kasımpaşa ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş formasıyla 30 maça çıktı.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.