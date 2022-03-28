Championship ekibi 20 milyon sterlin'e kaleci alıyor

Championship ekiplerinden Fulham yeni sezonda Premier Lig hayali kurarken transfer çalışmalarına da başladı.

Ligde bitime 9 hafta kala topladığı 77 puanla liderlik koltuğunda oturan ve Premier Lig için gün sayan Londra ekibi, Burnley'nin file bekçisine göz dikti.

The Sun'da yer alan habere göre, Premier Lig'e yükseldikten sonra transferleri kısa sürede bitirmeyi amaçlayan Fulham, Burnley'nin İngiliz milli kalecisi Nick Pope'u renklerine bağlamak istiyor.

Burnley, 29 yaşındaki kaleci için 20 milyon sterlin talep ediyor. Ancak takımın küme düşmesi durumunda Fulham'ın bu ücreti indirebileceği konuşuluyor.

Burnley formasıyla altıncı sezonunu geçiren Nick Pope bugüne kadar milli formayı 7 kez sırtına geçirdi.

Premier Lig'de zor günler geçiren Burnley, 27 maçta topladığı 21 puanla 19. sırada yer alıyor ve kümede kalma savaşı veriyor.

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28/03/2022 09:40