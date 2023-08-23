Chandrayaan-3 Ay'ın güney kutbu yakınına indi

Hindistan'ın girişimi, Rusya'ya ait Luna-25'in aynı bölgeye inmeye çalışırken düşmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

Başarılı olursa Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke oldu.

Bu ülkelerin hepsi ekvatora yakın bir yere indi.

Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbu yakınına indirme girişimi başarısız oldu; Ay yüzeyine düştü.

Artık tüm gözler Chandrayaan-3'te.

Yörünge aracı, iniş aracı ve geziciden oluşan uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi'nden havalandı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (Isro) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, karnında Sanskritçe bilgelik anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyor.