Chanthu Tayfunu Tayvan’a Doğru İlerliyor

Pasifik Okyanusu’nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun, Tayvan’a doğru ilerlediği bildirildi.

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11/09/2021

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Chanthu Tayfunu Tayvan’a Doğru İlerliyor

Pasifik Okyanusu’nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun, Tayvan’a doğru ilerlediği bildirildi.

Tayvan Hava Durumu Bürosu, Chanthu Tayfunu’nun Tayvan’a doğru ilerlediği bilgisini paylaşarak şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.

Tayfunun karayı geçeceği tahmin edilirken doğu kıyısını etkisi altına alacağı kaydedildi.

Büro, Filipinler sularını geçen Chanthu Tayfunu’nun dün gece geç saatlerde Tayvan’a doğru ilerlemesinin ardından Ada'nın güney yarısı için uyarıda bulundu.

Tayvanlı ve Filipinli hava durumu yetkililerinin yaptığı tahminlere göre, tayfunun pazar günü Ada'nın doğu kıyısına geçmesi ve şiddetli yağmur bırakması bekleniyor.

11/09/2021 16:34
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TAGS: Pasifik Okyanusu, Chanthu Tayfunu
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