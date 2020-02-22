‘Charles De Gaulle’ Limasol Limanı’nda

“Charles De Gaulle” Fransız uçak gemisinin, en az 2 bin asker, savaş uçakları ve helikopterleriyle birlikte dün, Limasol Limanı’na demirlediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, uçak gemisinin Limasol Limanı’na demirlemeden önce, Doğu Akdeniz’deki misyonu çerçevesinde Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile ortak tatbikat gerçekleştirdiğini; tatbikatın Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliği kapsamında yapıldığını yazdı.

Gazete, limana dün sabah demirleyen uçak gemisinin, yakıt ikmali ve personelini birkaç gün dinlendirmek için geldiğini kaydederken, Rum Liman ve Deniz Polisi’ne ait teknelerin uçak gemisinin etrafında devriye atarak her türlü şüpheli harekete karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

Uçak gemisinin 26 Şubat’ta Limasol Limanı’ndan ayrılmasının beklendiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile birlikte gemiye ziyaret düzenleyeceğini yazdı.

Gazete, basın-yayın organlarının dün, uçak gemisine giderek geminin özellikleri, imkanları ve teçhizatları ile ilgili bilgi alma imkanı bulduğunu kaydederek, Donanma Komutanı Marc Aussedat’nın, uçak gemisine bir dizi destek gemisinin eşlik ettiğini ve bu gemilerin de IŞİD’e karşı düzenlenen “Inherent Resolve” operasyonuna katıldıklarını söylediğini belirtti.

Haberde, uçak gemisinin kaptanı Guillaume Pinget’nin de, gemide bin 200 bahriyeli, 600 deniz piyadesi ve deniz kuvvetleri personeli bulunduğunu; mevcut aşamada da 20 adet “Rafale Marina” savaş uçağı, iki adet erken uyarı sistemiyle donatılmış “Hawkeye E2-C” radar uçağı, bir adet “Caiman” helikopteri ve iki adet “Dauphin Pedro” helikopter bulunduğu ifade edildi.

Gazete, uçak gemisinin 42 bin 500 ton ağırlığında, 261 metre uzunluğunda, 75 metre yüksekliğinde ve 27 deniz mili hızına ulaşabilecek süratte olduğunu; ayrıca 12 dakikalık süre içerisinde 20 uçağın iniş-kalkış yapabileceğini yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde de, Güney Kıbrıs’ın, “Charles De Gaulle” uçak gemisinin gelişinin verdiği mesajları aldığını yazdı.

Haberde, Fransa’nın, Doğu Akdeniz’de “oldukça özel olan mevcut konjonktürde” ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerde kriz yaşandığı dönemde, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la ilişkilerini sıkılaştırdığı belirtildi.

Gazete, Donanma Komutanı Marc Aussedat’nın açıklamalarına bu haberinde de yer vererek, Aussedat’nın Güney Kıbrıs’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve Güney Kıbrıs’ın, Fransa Deniz Kuvvetleri’nin “iyi bir ortağı” olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Aussedat, IŞİD ile mücadelelerine dair birtakım bilgiler de verdi.

22/02/2020 13:05