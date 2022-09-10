Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Charles İngiltere Kralı ilan edildi.

Charles basının karşısına geçerek kral olarak ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Yemin eden Charles, "Bana geçen zorlu görevler, sorumluluklar var. Layık olmaya çalışacağım" dedi.

Charles yaptığı konuşmada annesi Kraliçe 2. Elizabeth'i anarak, "Bana kalan mirasın büyüklüğünün farkındayım; barış, birlik ve refahı koruma konusundaki örneği takip edeceğim" dedi.

Katılım konseyi, tarihte ilk kez televizyondan yayınlandı. Törenin ardından Charles'ın hükümdarlığı sarayın balkonundan da halka ve tüm dünyaya duyuruldu.

Yeni kralın ilanıyla ülkede bayraklar 24 saat boyunca yeniden göndere çekiliyor. Kral Charles bugün Başbakan ve üst düzey din adamlarıyla da görüşecek.

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10/09/2022 22:06