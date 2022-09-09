Charles İngiltere'nin yeni kralı (Kral Charles kimdir? Hayat hikayesi ve biyografisi)

Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle, en büyük oğlu Prens Charles, İngiltere Kralı oldu. İngiltere'nin 73 yaşındaki yeni hükümdarı Kral 3. Charles adını kullanacak. Dünya onu Leydi Diana ile mutsuz evliliği ve Camilla Parker ile yaşadığı yasak aşk ile tanıdı. İşte İngiltere'nin yeni kralı Charles'ın yaşam hikayesi

Kraliyet tahtının birinci sıradaki varisi, Birleşik Krallık tarihinin en yaşlı veliaht prensiydi. Annesinin ölümünün ardından tahta çıkma sırası ona geldi.



O artık Kral 3. Charles.

Tam adı, Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor. 14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı'nda dünyaya geldi.

Prenses Elizabeth ve Prens Philip'in ilk çocuğuydu. O doğduktan dört yıl sonra annesi Kraliçe olarak tahta çıktı.

Prens Charles, Galler dili ve tarihi eğitimi aldı. Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi.

1977'de İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile tanıştı. Aralarındaki ilk kıvılcım ortaya çıktığında Charles 29, Diana 16 yaşındaydı.

İkili, 29 Temmuz 1981'de St Paul Katedrali'nde evlendi. Peri masalını yüzbinlerce kişi televizyondan canlı olarak izledi.

Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Ancak masal uzun sürmedi. Prenses Diana, kısa sürede İngiliz halkının sevgilisi olsa da evliliklerinde üçüncü bir kişinin gölgesi vardı: Camilla Parker Bowles.

O aslında Galler Prensi Charles'ın büyük aşkıydı. Charles ile Camilla; yıllar önce beraberlik yaşamış ve ayrılmıştı. Prens Charles, onu hiç unutmadı.

Charles ile Diana aradıkları mutluluğu bulamadı. 1992'de dönemin İngiltere başbakanı John Major çiftin ayrıldığını duyurdu.

1993 yılında, "Camilla-gate" olarak bilinen bir skandal patlak verdi.



İngiliz basını Prens Charles'ın, 1989 yılında Diana ile evliyken, Camilla ile gece geç saatlerde yaptığı telefon görüşmelerinin dökümünü yayınladı.

Lady Diana da 1995 yılında kraliyet ailesinden gizli bir röportaj verecekti.



Diana "Evlilikte üç kişiydik, bu yüzden biraz kalabalıktı." sözleriyle yaşadığı durumu anlatmıştı. Bu röportaj boşanma sürecini hızlandırdı.

İkili 1996 yılında resmen boşandı.

1999'a gelindiğinde, Prens Camilla'yı, annesi Kraliçe II. Elizabeth'le resmi olarak tanıştırdı. 2005 yılında, çift evlendi.



Prens Charles son dönemde kendisine ait yardım vakıflarıyla gündeme geldi.

Vakıflarının Para karşılığı bir Suudi İş insanına ingiltere vatandaşlığı sunma sözü verdiği, Katar Başbakanlından Milyonlarca euro nakit para aldığı iddia edildi.



Vakfın Usame bin Ladin’in akrabalarından da bağış aldığı ortaya çıktı.



Vakıfları mercek altında olsa da, 73 yaşındaki Charles artık Kral.

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09/09/2022 09:40