''Charlie bit my finger'' rekor fiyata NFT olarak satıldı

Bir neslin ağzına yapışan "Charlie bit my finger" videosu NFT olarak satıldı. Alıcı videoya 6.4 milyon liradan fazla ödedi. Video kısa süre içerisinde Youtube'dan da kaldırılacak.

NFT çılgınlığı deyim yerindeyse çığ gibi büyüyor. İlk kez 2007’de yayınlanan, tüm dünyada milyonlarca kez izlenen “Charlie Parmağımı Isırdı” videosu NFT olarak satışa çıktı.



880 milyondan fazla izlenen Video'nun sahibi "Charlie Parmağımı Isırdı" videosunu Youtube’dan kaldırarak NFT yani "non fungible token" (değiştirilemez jeton) olarak satmaya karar verdi.

22 Mayıs’taki açık artırmada, video 760 bin doların üzerinde (6.4 milyon lira) bir fiyata alıcı buldu.

PARODİSİ DE ÇEKİLECEK

2007 yılına ait olan videoda üç yaşındaki Harry Davies–Carr, kardeşi Charlie'nin ağzına parmağını sokuyordu. Bu sırada küçük kardeş abisinin parmağını ısırınca milyonlarca kişinin yıllarca hatırlaycağı o sözler ortaya çıktı; Charlie bit my finger.

Şimdi ise NFT olarak satılan videonun alıcısıyla aynı sahnebin bir parodisi çekilecek.

Harry şu anda 20, Charlie ise 18 yaşında.

Kısa süre önce yangın çıkan bir evin önünde yer alan bir kızın görseli de NFT açık artırmasında 473 bin dolara satılmıştı.

Kripto paraların bel kemiğini oluşturan blokzincir teknolojisi ile kodlanan bu dijital eserler kopyalanamıyor.

NFT'ler koleksiyonerler tarafından büyük ilgi görüyor.

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24/05/2021 09:35