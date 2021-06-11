Charter sefer sayısı 11’e yükseltildi!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yapmış olduğu toplantı sonrası yeni tedbirler açıklandı.

Toplantı ardından yapılan açıklamada, elektronik bileklik uygulaması ile 4 gece 5 günlük ‘kapalı otel turizmi’ için gelecek charter seferlerin sayısı 11’e çıkarılması için karar alındı.

Karar şöyle:

Charter seferler ile bileklik uygulaması tabii tutulmak koşuluyla 4 gece 5 günlük kapalı otel turizmi yapacak oteller, hazırlanan taahhütnameleri imzalamak zorundadırlar.

Bu oteller ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran, cafe, plaj v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri (yerel veya turist) kesinlikle kabul etmeyecektir.

Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler.

Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır). Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 11 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Otel çalışanları her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.

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11/06/2021 17:02