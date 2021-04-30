Charter sefer sayısı 6’ya çıkarıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yapmış olduğu toplantı sonrası yeni tedbirler açıklandı.

Toplantı ardından yapılan açıklamada, elektronik bileklik uygulaması ile 3 gecelik ‘kapalı otel turizmi’ için gelecek charter seferlerin sayısı 6’ya çıkarılması için karar alındı.

Böylece ülkeye günlük iniş yapacak olan charter sefer sayısı 4’den 6’ya yükselmiş oldu.

Söz konusu karar şöyle:

Charter seferler ile bileklik uygulamasına tabii tutulmak koşuluyla 3 gecelik kapalı otel turizmi yapacak ve hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak olan oteller, ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran, cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. Bu kapsamda 15.04.2021 tarihinden itibaren kapalı otel turizm için haftada azami 6 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır

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30/04/2021 20:05