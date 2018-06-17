Charter Seferler için 20 bin imza gerek

İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin buluştukları ciddi organizasyonlardan olan ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası önderliğinde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde İngiliz Parlementosu’nda Milletvekili olan Rt. Hon Iain Duncan Smith’in İngiliz Parlementosu’na verdiği İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a Direk Charter Seferlerin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’ imzaya açıldı. Bir çok Kıbrıslı Türk imza kampanyasına destek vererek ekonomik öneme sahip olan bu uygulamanın hayata geçmesi için kampanyaya katıldı. Festivaldeki imza kampanyasında hedep ise 20 bin imza.