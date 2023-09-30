ChatGPT, gerçek zamanlı bilgileri toplamayı geliştiriyor

Üretken yapay zeka programı ChatGPT, önemli bir yeni aşamaya geçti.

Üreticisi OpenAI'nin duyurduğuna göre artık verileri doğrudan internetten alabiliyor ve gerçek zamanlı olarak güncellenmiş bilgileri toplayabiliyor.

Bugünden önce programın kullanıcıların gündelik dildeki sorularına verdiği yanıtlar geniş bir veri tabanına dayanıyordu ancak bu yanıtları verirken en günceli 2021 yılına ait bilgiler kullanılıyordu.

Bu durum, geçen kasım ayında piyasaya sürülmesinden bu yana ilgi odağı olan sohbet robotu (chatbot) tarafından sağlanan yanıt öğelerinin doğruluğunu ve kapsamlılığını sınırladı.

Geçen haziran ayında OpenAI, ChatGPT'ye ücretli abonelik karşılığında İnternet'ten bilgi çıkarmaya yönelik bir formül başlattı.

Ancak bazı kullanıcıların teorik olarak ücretli olması gereken çevrimiçi içeriği ücretsiz olarak edinebilmesinin ardından OpenAI çalışmalarını askıya aldı.

27 Eylül Çarşamba günü kullanıma sunulan "Brows with Bing" tarayıcısı aynı zamanda "Plus" ve "Enterprise" hizmetleri için ücret ödeyen abonelere de yönelik.

Ancak OpenAI, söz konusu tarayıcının yakında tüm ChatGPT kullanıcılarının kullanımına sunulacağını doğruladı.

Bir Open AI ortağı olan Microsoft, başlangıçta arama motorunu GPT-4 dil modeliyle entegre eden BingChat'i sağladı.

GPT-4, Google'ın ortaya koyduğu sohbet robotunda (chatbot) yaptığı gibi, ChatGPT’yi geliştirmek için kullanıldı.

Ancak programın internetteki çeşitli kaynaklardan içeriğe erişmesine olanak tanıyan model, yazılım yayıncısı tarafından kontrol edilen tek bir veri tabanının özel kullanımından daha büyük riskler taşır.

ChatGPT, cevabında kullandığı kaynaklardan bahsedecek olsa da, yanlış olabilecek içerik kullanımına konu olabileceğinden korkuluyor.

Independent Türkçe, AFP