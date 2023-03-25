ChatGPT tıpta uzmanlık sınavını geçti

ChatGPT, ABD'de doktorluk yapmak için gereken oldukça zorlu bir sınavı geçti. Araştırmacılar yapay zekaya sahip sohbet robotunun bu başarısını, tıp biliminde bir kilometre taşı olarak değerlendirdi.

Sohbet robotu ChatGPT, ABD’de üç bölümden oluşan Tıbbi Lisanslama Sınavı’nda (USMLE) çeşitli bölümlerde yüzde 52,4 ile yüzde 75 arasında başarılı oldu. Sınavın geçmek için ortalama yüzde 60 oranında başarılı olmak gerekiyor.

KİLOMETRE TAŞI

Araştırmayı yapan teknoloji şirketi AnsibleHealth'ten araştırmacılar, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Zorluğuyla ünlü bu uzman sınavı için geçme puanına ulaşmak ve bunu herhangi bir insan takviyesi olmadan yapmak, klinik yapay zekanın gelişiminde dikkate değer bir kilometre taşını işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE İŞLETME VE HUKUK SINAVLARINI DA GEÇTİ

Araştırmanın sonuçları, hakemli bir bilimsel dergi olan PLOS Digital Health’de yayımlandı. Bununla birlikte ChatGPT, daha önce işletme (Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton İşletme Okulu) ve hukuk (Minnesota Üniversitesi) bölümlerde de teste tabi tutulmuş ve sınavları geçmişti.

Son çalışmada, araştırmacılar yazılımı Haziran 2022 USMLE'den 350 soru üzerinde test etti.

İki doktor sonuçları değerlendirdi ve tutarsızlıklar üçüncü bir uzman tarafından incelendi.

Söz konusu sınav, tıp öğrencilerinin ve eğitimdeki doktorların tıbbi alanlardaki bilgilerini değerlendiriyor ve 1992'den beri kullanılıyor.

ABD’deki tıp öğrencileri USMLE’nin birinci adıma genellikle tıp fakültesinin ikinci yılının sonunda sonunda, ikinci adımına dördüncü yılda alınır, üçüncü adımına ise tıp fakültesini bitirdikten sonra ihtisaslarının ilk yılında giriyor. Sınava her yıl yüz binden fazla öğrenci ve lisansüstü öğrenci giriyor.

Diğer taraftan araştırmacılar, ChatGPT’nin ayrıca yanıtlarının yüzde 88,9'u için "yeni ve klinik olarak geçerli" en az bir önemli içgörü ürettiğini vurguladı.

Sonuçlar, USMLE tarzı sorulardan oluşan bir sınavda yüzde 50,8 oranında başarılı olan ve , özel olarak biyomedikal alan literatürü üzerine eğitilmiş farklı bir yapay zeka robotu olan PubMedGPT'nin performansını da aştı.

Çalışmanın yazarları araştırma bulgularının ChatGPT'nin tıp eğitiminde değerli bir araç haline gelebileceğini gösterdiğini belirterek, “Yapay zeka botu, öğrencilerin farkındalık alanında olmayabilecek yeni ve açık olmayan kavramları ortaya çıkararak tıp öğretme konusunda kısmi bir yeteneğe sahip. Yapay zeka teknolojisi artık tüm sağlık sektörlerinde çeşitli uygulamalarla yakında klinik uygulamada her yerde bulunacak şekilde konumlandırıldı." açıklamasında bulundu.

CHATGBT NEDİR?

Yakın zamanda Microsoft tarafından satın alınan ChatGPT, insanlarınkine benzer metinler oluşturmak için GPT (Generative Pre-training Transformer) mimarisinin bir çeşidini kullanan büyük bir dil modeline deniliyor. Çeşitli internet metinleri üzerinde eğitilen sohbet robotu ve çok çeşitli komutlara tutarı yanıtlar üretebiliyor. Model, dil çevirisi, soru yanıtlama ve konuşma gibi çeşitli görevler için ince ayar yapılabiliyor. ABD’deki OpenAI adlı kuruluşun araştırma ekibi tarafından yaratılan ChatGPT, yeni araştırma ve gelişmelere dayalı olarak güncellenmeye devam ediyor.

CHATGPT’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Soru-cevap

Metin yazma (temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)

Matematik denklemleri çözme

Hata ayıklama ve düzeltme (örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)

Diller arası çeviri

Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme

Tavsiyelerde bulunma

Sınıflandırma

Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)

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25/03/2023 13:34