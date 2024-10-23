ChatGPT'nin gelişmiş ses modu AB'de kullanıma sunuldu

Mayıs ayında GPT-4o'nun lansmanıyla birlikte OpenAI ilk olarak ChatGPT Gelişmiş Ses özelliğini duyurdu.

Bu yeni ses arayüzü, ChatGPT'nin ses girişlerine 232 milisaniye gibi kısa bir sürede yanıt vermesine olanak tanıyor ve ortalama 320 milisaniye ile tipik bir konuşmada insan yanıt süresine rakip oluyor.

Başlangıçta, ChatGPT Gelişmiş Ses modu ABD'deki tüm Plus ve Team kullanıcılarına sunuldu.

Geçen ay, OpenAI bu yeni ses özelliğini İngiltere'deki kullanıcılara genişletti.

Yapay zeka şirketi bugün ChatGPT Gelişmiş Ses modunun artık AB, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn'daki tüm ChatGPT Plus ve Ekip kullanıcıları için mevcut olduğunu duyurdu.

Bu genişleme ile OpenAI, gelişmiş yapay zeka teknolojisini dünya çapındaki kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyor.

ChatGPT uygulaması, gün için 15 dakikalık Gelişmiş Ses kullanımınız kaldığında sizi bilgilendirecektir.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde OpenAI, Gelişmiş Ses modunda çeşitli iyileştirmeler yaptı.

ChatGPT ayrıca kullanıcıların özel talimatlar belirlemesine ve daha sonra başvurmak üzere konuşmaları hatırlamasını istemesine olanak tanıyor.

Son olarak OpenAI, bazı yabancı dillerde konuşma hızını, akıcılığını ve aksanları da geliştirdi.

GOOGLE DA KENDİ GELİŞMİŞ SES ÖZELLİĞİNİ BAŞLATTI

OpenAI'nin ana rakibi Google, Gemini Advanced planı kullanıcıları için Gemini Live adlı kendi gelişmiş ses özelliğini başlattı.

Gemini Live şu anda Android kullanıcıları için 40'tan fazla dilde mevcut.