ChatGPT'nin yetenekleri şaşırtıyor: Bir kullanıcı piyango kazandı
Artık neredeyse hayatımızın her alanına entegre olan yapay zeka ChatGPT, her sorunun cevabını biliyor. Bazı kullanıcılar piyango kazanabilmek için, bazı kullanıcılar ise sınavlarından yüksek not alabilmek için yapay zekayı kullanıyor. İşte bugüne kadar ChatGPT'nin başardığı her şey...
02/10/2023
100 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI
Yapay zeka artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor.
Bu furyayı başlatan ChatGPT, dünya üzerinde 100 milyondan fazla kullanıcıyla kendi alanında lider konumda.
Hatta kullanıcıların çoğu artık arama motorları yerine yapay zeka asistanlarını tercih ediyor.
CHATGPT NEDİR?
ChatGPT, doğal dil işleme görevlerini yerine getirmek için kullanılmak üzere eğitilmiş bir yapay zeka modelidir.
Bu model, insanlarla yazılı metin aracılığıyla etkileşim kurabilen ve metin tabanlı görevleri gerçekleştirebilen bir yapay zeka sistemidir.
YÜKSEK LİSANS SINAVINI GEÇTİ
Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulundan bir profesör, ChatGPT'yi İşletme Yüksek Lisans programının final sınavına sokmaya karar verdi.
ChatGPT'nin bu sınavdan B- ile B arasında bir puan aldığı belirtilirken, sınavı geçmekle kalmayıp birçok yüksek lisans öğrencisinden daha iyi performans sergilediği kaydedildi.
CHATGPT PİYANGO KAZANDI
Bir kullanıcı ChatGPT ile piyango kazandığını kaydetti.
Bu süreçte yapay zeka asistanına geçmişte kazanan numaraları ve bazı varsayımsal soruları kullandığı belirtildi.
Patthawiknorn Boorin isimli kullanıcı yapay zekanın hesaplamalarıyla oynadığı piyangodan 59 dolar kazandı.