Chebet madalyayı Kenya'ya getirdi

Kadınlar 5 bin metrede Kenyalı Beatrice Chebet altın madalya kazandı.

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06/08/2024

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Chebet madalyayı Kenya'ya getirdi

 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kenyalı Beatrice Chebet, kadınlar 5 bin metrede altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 5 bin metre finalleri gerçekleştirildi.

Beatrice Chebet 14.28.56'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Hollandalı Sifan Hassan 14.30.61'le gümüş, İtalyan Nadia Battocletti 14.31.64'le bronz madalya kazandı.

06/08/2024 10:41
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TAGS:  Paris 2024, Olimpiyat Oyunları, Kenyalı Beatrice Chebet, kadın
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