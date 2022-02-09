Chelse, Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde
İngiliz ekibi Chelsea, Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 1-0 yenerek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale çıktı. İngiliz temsilcisi, finalde Brezilya'nın Palmeiras takımıyla karşılaşacak.
09/02/2022
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvadaki yarı final maçında, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Hilal ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya geldi.
2012 finalisti Chelsea, başkent Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakayı, Lukaku'nın 32. dakikadaki golüyle kazandı.
Chelsea, 12 Şubat Cumartesi günü oynanacak finalde Brezilya'nın Palmeiras ile karşılaşacak.