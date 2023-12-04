Chelsea 10 kişiyle kazandı

Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, konuk ettiği Brighton'ı 3-2 yendi.

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04/12/2023

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Chelsea 10 kişiyle kazandı


Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 17. ve 65. dakikada (Penaltıdan) Enzo Fernandez, 21. dakikada ise Levi Colwill kaydetti.

Brighton'ın gollerini 43. dakikada Facundo Buonanotte ve 90+2. dakikada Joao Pedro attı.

Chelsea'de Conor Gallagher, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mavi-beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 19'a çıkarırken, Brighton 22 puanda kaldı.

04/12/2023 09:46
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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