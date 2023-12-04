Chelsea 10 kişiyle kazandı
Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, konuk ettiği Brighton'ı 3-2 yendi.
04/12/2023
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 17. ve 65. dakikada (Penaltıdan) Enzo Fernandez, 21. dakikada ise Levi Colwill kaydetti.
Brighton'ın gollerini 43. dakikada Facundo Buonanotte ve 90+2. dakikada Joao Pedro attı.
Chelsea'de Conor Gallagher, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Mavi-beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 19'a çıkarırken, Brighton 22 puanda kaldı.