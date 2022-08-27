Chelsea 2-1 Leicester City
27/08/2022
Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea, büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Leicester City'i 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de 4. hafta mücadelesinde Chelsea ile Leicester City karşı karşıya geldi.
28. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan ev sahibi Chelsea karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren isim Raheem Sterling olurken Leicester City'de sahne alan futbolcu ise Harvey Barnes oldu.
Chelsea'de yeni transfer Gallagher 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu galibiyet sonrası Chelsea puanını 7'ye yükseltirken, Leicester City ise 1 puanda kaldı.