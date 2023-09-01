Chelsea 7 yıllık imza attırdı, Manchester City 50 milyon euro kazandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kanat oyuncusu Cole Palmer'ı kadrosuna kattı.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 21 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandı.



Bu transfer için Chelsea'nin kasasından 50 milyon avro çıktı.



Geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Palmer, Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Bu habere tepkiniz:

