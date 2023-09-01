Chelsea 7 yıllık imza attırdı, Manchester City 50 milyon euro kazandı
Chelsea, Manchester City'den Cole Palmer'ı 50 milyon euro karşılığında transfer etti. Palmer ile 7 yıllık sözleşme imzalandı.
01/09/2023
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kanat oyuncusu Cole Palmer'ı kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 21 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandı.
Bu transfer için Chelsea'nin kasasından 50 milyon avro çıktı.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Palmer, Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.