Chelsea 76'dan sonra açıldı, geri döndü ve kazandı

Chelsea, Premier Lig'in 6. haftasında sahasında West Ham United ile karşılaştı.

Konuk ekip 62. dakikada Antonio'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea'nin golü ise 76. dakikada Chillwell ve 88. dakikada Havertz'den geldi.

Mücadele 2-1 Chelsea üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 6. hafta sonunda 10 puana çıktı. West Ham ise 4 puanda kaldı.

Chelsea, Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. West Ham ise aynı haftada, sahasında Newcastle United ile karşılaşacak.

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03/09/2022 19:38