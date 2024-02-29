Chelsea 90+1. dakikada çeyrek final kapısını açtı

Chelsea 90+1. dakikada çeyrek final kapısını açtı

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29/02/2024

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Chelsea 90+1. dakikada çeyrek final kapısını açtı

İngiltere FA Kupası'nda Chelsea ile Leeds United karşı karşıya geldi. 

Mücadele 3-2 Chelsea üstünlüğüyle sona erdi. Chelsea'nin golleri; 15. dakikada Jackson, 37. dakikada Mudryk ve 90+1. dakikada Gallagher'dan geldi. Leeds'in golleri; 8. dakikada ve 59. dakikalarda Joseph'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Chelsea, FA Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.  

RAKİBİ LEICESTER

Chelsea çeyrek finalde Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. 

29/02/2024 08:58
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TAGS: Chelsea
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