Chelsea 90+1. dakikada çeyrek final kapısını açtı
Chelsea 90+1. dakikada çeyrek final kapısını açtı
29/02/2024
İngiltere FA Kupası'nda Chelsea ile Leeds United karşı karşıya geldi.
Mücadele 3-2 Chelsea üstünlüğüyle sona erdi. Chelsea'nin golleri; 15. dakikada Jackson, 37. dakikada Mudryk ve 90+1. dakikada Gallagher'dan geldi. Leeds'in golleri; 8. dakikada ve 59. dakikalarda Joseph'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea, FA Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.
RAKİBİ LEICESTER
Chelsea çeyrek finalde Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak.