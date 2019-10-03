Chelsea deplasmanda galip: 1-2

Chelsea, deplasmanda Lille karşısında 2-1 galip gelerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi Lille karşılaşmaya Maignan, Gabriel, Fonte, Zeki, Andre, Mandava, Bamba, Soumare, Osimhen, Ikone, Araujo 11'i ile çıktı. Chelsea ise karşılaşmaya Kepa, Alonso, Zouma, James, Azpilicueta, Tomori, Jorginho, Kante, Willian, Mount, Abraham 11'i ile başladı.

Chelsea, 22. dakikada Abraham ile 1-0 öne geçti. Lille'in cevabı ise 33. dakikada Osimhen ile geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi. Chelsea'ye 2-1'lik galibiyeti getiren gol ise 77. dakikada Willian ile geldi. Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik maça 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada Ikone'nin yerine oyuna dahil oldu. Chelsea bu sonuçla ikinci maçlar sonunda 3 puana ulaştı. Lille ise puansız olarak son sırada kaldı.

AJAX 2'DE 2'YLE GİDİYOR

Grubun diğer karşılaşmasında ise Ajax, Valencia deplasmanından 3-0 galip dönerek puanını 6 yaptı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri Ziyech, Promes ve Van de Beek attı.

03/10/2019 10:07