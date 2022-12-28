Chelsea, ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçı da kaybeden Chelsea, Bournemouth karşısında kötü gidişi sonlandırdı.



Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Kai Havertz ve 24. dakikada Mason Mount'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Chelsea, ligde puanını 24'e çıkararak 8'inci sıraya yerleşti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.

Öte yandan Mason Mount, Chelsea forması ile 150. kez sahaya çıktı.

Bu habere tepkiniz:



28/12/2022 09:38