Chelsea kazandı, liderliği perçinledi!

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başladı.

E Grubu'nda Chelsea, Avusturya'da Salzburg ile karşılaştı. Londra ekibi maçtan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 10 yaparak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Salzburg ise 6 puanla 2. sırada kaldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri Kovacic ve Havertz attı. Salzburg'un tek sayısı ise Adamu ile geldi.

Graham Potter'ın ekibi, grubundaki son maçta sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.

115 YILLIK İSTATİSTİK!

Chelsea menajeri Graham Potter, 1906/07'de William Lewis'ten sonra Chelsea menajeri olarak ilk 9 maçında yenilmeyen ikinci İngiliz oldu.

SEVILLA 3'LEDİ

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda İSE Sevilla, evinde Kopenhag'ı Youssef En-Nesyri, Isco ve Gonzalo Montiel'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Sevilla bu sonuçla puanını 5 yaparak 3. sırada kendine yer buldu.

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26/10/2022 10:25