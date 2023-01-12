Chelsea, Portekizli forvet Joao Felix'i kiraladı

İngiltere Premier Lig takmı Chelsea, İspanya'nın Atletico Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Joao Felix'i sezonun geri kalanı için kiralık olarak kadrosuna kattı.

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12/01/2023

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Chelsea, Portekizli forvet Joao Felix'i kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Joao Felix kiralık olarak Chelsea'ye transfer olduktan sonra, "Chelsea dünyanın en büyük takımlarından biri ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve Stamford Bridge Stadı'nda oynayacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında forma giydiği Portekiz'in Benfica takımdan 126 milyon avroluk rekor bir bonservis ücreti karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

12/01/2023 09:13
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TAGS: Chelsea, Joao Felix
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