Chelsea teknik direktörü Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Chelsea'yi finale taşıyan teknik direktör Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

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06/05/2021

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Chelsea teknik direktörü Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenen Chelsea finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Chelsea'yi finale taşıyan teknik direktör Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Alman teknik adam, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon farklı takımlarla finale yükselen ilk teknik direktör oldu.

Tuchel, geçen sezon da PSG'yi finale çıkarmış ancak Bayern Münih'e kaybetmişti.

06/05/2021 09:25
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TAGS: Chelsea, Thomas Tuchel
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