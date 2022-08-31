Chelsea yine kayıp

Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, Southampton'ın konuğu oldu.

Son olarak sahasında Leicester City'yi 2-1 mağlup eden Chelsea, Southampton deplasmanında umduğunu bulamadı ve üst üste ikinci dış saha yenilgisiyle yüzleşti.

23. dakikada Raheem Sterling ile 1-0 öne geçen Maviler, 28. dakikada Romeo Lavia'nın golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarının duraklama anlarında sahneye çıkan Adam Armstrong, Southampton'ı 2-1'lik üstünlüğe taşırken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Chelsea'nin beraberlik için çabaları sonuç vermedi ve mücadele 2-1 Southampton galibiyetiyle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Southampton puanını 7'ye yükseltti ve Chelsea'yi yakaladı.

Beş hafta sonunda hanesine 7 puan yazdırabilen Chelsea bir önceki deplasman maçında da Leeds United'a 3-0 mağlup olmuştu. Leicester City'nin yanı sıra ilk hafta Everton'ı deplasmanda tek golle mağlup eden Tuchel'in ekibi Tottenham ile sahasında 2-2 berabere kalmıştı.

Premier Lig'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Fulham 2-1 Brighton

Crystal Palace 1-1 Brentford

Leeds United 1-1 Everton

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31/08/2022 08:44