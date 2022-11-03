Chelsea, Zagreb'i 2 golle uğurladı

Geçen hafta Devler Ligi'nde son 16 turuna çıkmayı garantileyen Chelsea, Stamford Bridge'de Dinamo Zagreb'i konuk etti.

Müsabakanın 7. dakikasında konuk Dinamo Zagreb, Bruno Petkovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 17. dakikada Raheem Sterling ile eşitliği yakalayan ev sahibi Chelsea, 30. dakikada Denis Zakaria ile skoru lehine çevirdi: 2-1

Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmadı ve İngiliz temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Chelsea, bu sonuçla puanını 13'e yükselterek grubu lider tamamladı. 4 puanda kalan Dinamo Zagreb ise son sırada kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

E Grubu'nun diğer maçında ise İtalyan ekibi Milan, konuk ettiği Avusturya'nın Salzburg takımını 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran Milan, grubunu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya yükselen diğer ekip oldu.

6 puanla grubu 3. sırada tamamlayan Avusturya ekibi Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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03/11/2022 10:00