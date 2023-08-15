Chelsea'de 3 transfer döneminde 27 imza: Transfer harcamaları 1 milyara yaklaştı

Avrupa futbolunda son 3 transfer döneminin en fazla para harcayan takımlarından Chelsea'nin Todd Boehly dönemindeki transfer harcaması 1 milyar sterline yaklaştı. Maviler son olarak Brighton'dan Moises Caicedo'yu 115 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonu Liverpool beraberliğiyle açan Chelsea'de transfer sürüyor.



Son olarak Brighton'dan Moises Caicedo'yu kadrosuna katarak Premier Lig rekorunu bir kez daha kıran Chelsea, Todd Boehley yönetiminde transfer harcamalarında 1 milyar sterline yaklaştı.



Roman Abrahmowich'in takımı satmasının ardından kulübü devralan Todd Boehly yönetiminde Londra ekibi, son 3 transfer döneminde 27 ismi kadrosuna kattı.

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İlk dönemde 262 milyon sterlin harcandı

Todd Boehly'nin takımı devralmasının ardından ilk transfer döneminde Chelsea 262 milyon sterlin harcama yaptı.



O dönemde en fazla bonservis ödemesini 70 milyon sterlinle Wesley Fofana'ya yapan Chelsea, toplamda 9 oyuncuyu kadrosuna kattı.



Chelsea 2022'nin yaz transfer döneminde Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Gabriel Slonina, Carney Chukwuemeka, Marc Cucurella, Cesare Casadei, Wesley Fofana, Pierre Emerick Aubameyang ve Denis Zakaria'yla (kiralık) sözleşme imzalamıştı.

Ara transferde rekor kırıldı

2022/23 sezonun ara transfer döneminde de birçok isimle sözleşme imzalayan Chelsea, Premier Lig tarihinin en pahalı transferine imza attı.



Benfica'dan Enzo Fernandez'i bonuslarla birlikte 107.8 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katan Chelsea, lig tarihinin en pahalı transferini yaptı.



Toplamda 295.05 milyon sterlin bonservis ödemesi yapan Chelsea, 8 oyuncuyla anlaştı.



Londra temsilcisi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde David Datro Fofana, Benoit Badiashile, Andrey Santos, Joao Felix (kiralık), Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Malo Gusto, Jimmy-Jay Margon ve Enzo Fernandez'le sözleşme imzaladı.

Chelsea, Brighton'dan Moises Caicedo'yu kadrosuna kattı. |

Rekor bir kez daha kırıldı

Bu sezon yaz transfer döneminde ise Chelsea ligin rekorunu bir kez daha kırdı.



Brighton'dan Moises Caicedo'yu 115 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katan Chelsea, şu ana kadar toplamda 301,5 milyon sterlin ödeme yaptı.



Mauricio Pochettino'nun ekibi Moises Caicedo'nun yanı sıra Christopher Nkunku, Axel Disasi, Nicolas Jakcson, Robert Sanchez, Lesley Ugochukwu, Angelo Gabriel, Ishe Samuels-Smith ve Diego Moreira'yı kadrosuna kattı.



Chelsea'nin Southampton'dan Romeo Lavia'yı da 50 milyon sterlin ve bonuslar karşılığında kadrosuna katması bekleniyor.

Toplam harcama 1 milyar sterline yaklaştı

3 transfer döneminin toplamında Chelsea şu ana kadar 858.55 milyon sterlin harcama yaptı.



Romeo Lavia transferinin resmiyet kazanmasının ardından toplam harcama 900 milyon sterlini geçecek.



Chelsea'nin ara transferde yapacağı olası hamlelerle 2 sezonda 1 milyar sterlin barajını geçmesi bekleniyor.

Yaz transfer döneminde 17 oyuncusuyla yollarını ayıran Chelsea, bu isimlerden üçünü kiralık olarak gönderdi. Chelsea bu ayrılıklardan 254.9 milyon sterlinlik geliri kasasına koydu. Geçtiğimiz sezon ise Londra temsilcisi, 67.8 milyonluk satış yapmıştı.