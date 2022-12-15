Chelsea'de Armando Broja şoku!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Arnavut futbolcusu Armando Broja, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan 21 yaşındaki santrforun, ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.



Arnavutluk Milli Takımı'nın da formasını giyen Broja'nın ameliyat edileceği ve sezonun kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği bilgisi verildi.

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15/12/2022 09:35