Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Roman Abramocih'e yönelik yaptırımların ardından Chelsea'de sıkıntılı günler başlamıştı.

İngiliz devinin kredi kartları dondurulmuş ve kulüp, takım otobüsüne yakıt almayı bile başaramamıştı. Sponsorlar da Chelsea ile olan ilişkilerini durdurdu.

Maviler zor günler geçirirken kulübün efsane isimlerinden Petr Cech bulundukları konumu gizlemedi. Chelsea'de teknik danışman görevini yürüten Cech, sezonu bitirip bitiremeyeceklerinden emin olmadığını söyledi.

Petr Cech, Chelsea'nin durumuyla ilgili ne dedi?

Cech, Chelsea'nin Newcastle United maçı öncesinde Sky Sports'a konuştu.

"Günbegün gidiyoruz... Bunu kabul etmek zorundayız. Bu durum bizim elimizde değil. Sezonu bitirebileceğimizden emin değilim. Bir şekilde çalışabilmemiz için görüşmeler sürüyor.

Çok zor bir durum... Biz de Premier Lig'in bir parçasıyız. Dünyanın en rekabetçi takımlarından biriyiz. Sezonu bitirebilmemizin Premier Lig'deki herkese faydalı olacağına inanıyorum.

Birçok sorumuz var ama aynı miktarda cevap yok. Biz kontrol edebileceğimiz şeylere konsantre olmaya kararlıyız. Yani antrenmanlara gelmek, maçlara çıkmak, birbirimize destek olmak..."

"Umarım kulüp çalışanları maaşlarını alabilir"

"İnsanların son 19 yılı futbol camiasının hafızasından silmeye çalıştığını duyuyorum. Bu parayla gelen bir şey değil. Özveri ve sıkı çalışmayla ilgili. Her gün kulübün başarısı için birlikte çalışan birçok insanla ilgili

Kulüpte çalışan insanların maaşlarını alabileceklerini, hayatlarına devam edebileceklerini umuyoruz. Ancak dediğim gibi bu yanıtlaması zor bir soru çünkü cevabı yok."

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14/03/2022 09:19