Chelsea'den Arsenal'e 100 milyon Euro'luk çalım!

İngiltere Premier Ligi'ne bu sezon flaş bir başlangıç yapan ve şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Arsenal, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Toptular, Shakhtar Donetsk forması giyen Mykhaylo Mudryk için, Ukrayna ekibine son olarak 70 milyon Euro artı bonuslar içeren teklifini sundu. Londra temsilcisinin bonus miktarının 20 ile 25 milyon Euro'ya çıkabileceği bildirildi.



Arsenal'in en büyük rakibi ise bir başka Premier Lig ekibi oldu. İşlerin yolunda gitmediği Premier Lig ekiplerinden Chelsea ise transfer için devreye girdi. Telegraph gazetesinin haberine göre; Chelsea, Mudryk için Arsenal'i saf dışı bırakacak teklifi yaptı. Chelsea'li yetkililer, bu transferi sonlandırmak için Polonya'ya gitti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da transferin bittiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Romano, "Chelsea, Shakhtar Donetsk ile Mudryk'ın transferi için 100 milyon Euro'ya anlaştı. Mudryk, Londra'ya gidip uzun süreli sözleşmenin detaylarını konuşacak" ifadelerini kullandı.

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15/01/2023 09:00