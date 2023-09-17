Chelsea'den bir puan kaybı daha: Premier Lig'de bu sezon ilk yaşandı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Bournemouth'la golsüz berabere kaldı. Ligde bu sezon ilk defa bir karşılaşma golsüz tamamlandı.

Premier Lig'de 4. hafta mücadelesinde Chelsea, Bournemouth'a konuk oldu.



Lige istediği gibi başlayamayan Chelsea, milli ara dönüşünde puan kaybı yaşadı. Rakibiyle golsüz berabere kalan Londra ekibi, ligdeki 5. maçında 4. kez puan kaybetti.



Geçtiğimiz hafta evinde Nottingham Forest'a kaybeden Mauricio Pochettino'nun ekibi, West Ham United'a da mağlup olmuş, ligin ilk haftasında Liverpool'la berabere kalmıştı.



Premier Lig'de bu sezon galibiyetle tanışamayan takımlardan Bournemouth ise bu sonucun ardından 3 puana yükseldi.



Gelecek hafta Premier Lig'de Bournemouth, Brighton'a konuk olacak. Chelsea ise Aston Villa'yı ağırlayacak.

Bu sezon ilk yaşandı

Premier Lig'de bu sezon oynanan tüm maçlarda en az 1 gol atıldı. Bournemouth ve Chelsea arasında oynanan maçta ise gol sesi çıkmadı.



Bu sonucun ardından ligde ilk defa bir karşılaşma golsüz tamamlandı.