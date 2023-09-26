Chelsea'den Mauricio Pochettino kararı

Harcanan rekor rakamlara rağmen sezona kabus gibi giren Chelsea'de teknik direktör Mauricio Pochettino eleştirilerin odağında.



Geride kalan 6 haftada 3 yenilgi alan ve sadece 1 kez galip gelebilen Chelsea'de Mauricio Pochettino'ya karşı sesler yükselmeye başladı.

YÖNETİM MAURICIO POCHETTINO'NUN ARKASINDA



İngiliz basınında Mauricio Pochettino'nun geleceği tartışılırken Telegraph'da yer alan haberde Chelsea sahiplerinin 51 yaşındaki teknik direktöre desteğini sürdürdüğü aktarıldı.

Haber detayında Chelsea idarecilerinin Arjantinli teknik adama güvendiği ve sahadaki performansın yakında sonuçlara yansıyacağına inandıkları vurgulandı.



Chelsea, İngiltere Premier Lig'de oynadığı 6 maç sonunda topladığı 5 puanla 14. sırada yer alıyor.



Yarın İngiltere Lig Kupası üçüncü turunda Brighton'ı ağırlayacak olan Chelsea, ligde pazartesi günü Fulham deplasmanına çıkacak.