Chelsea'den Moises Caicedo için rekor bonservis

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton and Hove Albion'da forma giyen Ekvadorlu Moises Caicedo'yu renklerine bağladı. Maviler, 21 yaşındaki Caicedo için 115 milyon sterlin ile lig tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Caicedo'ya ödenecek bonservis bedeli konusunda Brighton and Hove Albion ile anlaşıldığı, 21 yaşındaki oyuncuyla bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 8 yıllık kontrata imza atıldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, söz konusu transfer için uzun zamandır çaba sarf eden Chelsea, Brighton and Hove Albion'a 115 milyon sterlin ile lig tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyecek.

Geçen sezon arasında Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i 107 milyon sterlin karşılığında Benfica'dan kadrosuna katan Chelsea, böylece 2023 yılı içinde iki kez lig tarihinin bonservis rekorunu kırdı.

Ekvador Milli Takımı'nda 32 maçta görev alan defansif orta saha oyuncusu Caicedo, geçen sezon Brighton and Hove Albion formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta birer gol ve asistlik performans sergilemişti.