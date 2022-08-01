Chelsea'den savunmaya 2 takviye

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde savunmasını güçlendirmek isteyen Chelsea'de transfer çalışmaları sürüyor.

Athletic'te yer alan haberde, Londra ekibinin Leicester City forması giyen stoper Wesley Fofana'yı ve Inter'den sağ bek Denzel Dumfries'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Leicester City'nin Wesley Fofana için Chelsea'den 80-85 milyon sterlin arasında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.

Sakatlıktan döndü

Leicester City'ye 2020'de St. Etienne'den transfer olan Wesley Fofana, geride kalan sezonda uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay forma giyemeyen Wesley Fofana, sezonun son bölümünde sahalara dönmüştü.

Geçtiğimiz sezonun başında PSV Eindhoven'dan Inter'e transfer olan Denzel Dumfries ise İtalyan ekibinde 45 maçta süre alırken 5 gol ve 7 asist kaydetti.

Chelsea kimleri transfer etti?

Premier Lig'de yeni sezon öncesinde Chelsea 2 transferi resmen açıkladı. Manchester City'den Raheem Sterling'i kadrosuna katan Londra ekibi, Napoli'den Kalidou Koulibaly ile de sözleşme imzaladı.

Chelsea, Premier Lig'de yeni sezonunun ilk maçında Everton'la karşılaşacak.

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01/08/2022 09:54