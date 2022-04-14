Chelsea'nin satışında sona doğru

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satın almak için dört resmi başvuru yapıldı. Potansiyel alıcıların tekliflerini vermesi bekleniyor.

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14/04/2022

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Chelsea'nin satışında sona doğru

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İngiltere hükümetinin, aralarında Roman Abramoviç'in de yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün zor bir sürece girmesine yol açmıştı.

Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu.

Chelsea'yi satışa çıkaran Abramoviç'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınırken, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtilmişti.

14/04/2022 10:09
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TAGS: Chelsea, spor, futbol
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