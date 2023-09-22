Chelsea'ye dev destek: 400 milyonluk yatırım

Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Chelsea, ABD merkezli yatırım şirketi Ares Management'tan yeni bir yatırım almaya hazırlanıyor.



Telegraph'ta yer alan haberde Londra ekibinin birkaç yatırımcıyla görüştüğü ve bunlardan birinin Ares Management olduğu, anlaşmayla birlikte 400 milyon sterlinlik bir kaynağın kulübe verileceği kaydedildi.

Stadyum ve yeni projelerde kullanılacak

Haberde Chelsea'nin bu kaynağı, yeni stadyum ve diğer projelerde kullanacağı belirtildi. Chelsea'nin yeni stadyumunun 1.5 milyar sterline tamamlanması bekleniyor.



Ek olarak Londra ekibinin Manchester City'ye benzer şekilde birden çok takıma sahip olduğu bir projeyi de hayata geçirmek istediği ifade edildi.



Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında yer alan haberlerde Chelsea'nin sahibi Todd Boehly önderliğindeki yönetimin, Portekiz'den bir takım almak istediği iddia edilmişti.