Chelsea'ye ilk maçtan şok yenilgi
Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb, sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
07/09/2022
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasıyla mücadeleler başladı.
Chelsea, deplasmanda konuk olduğu Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmada gol, 13. dakikada Orsic'den geldi.
202 milyon dolar da yetmedi
Savunma hattına bu yaz transfer döneminde 202 milyon Dolar harcayan Chelsea, bu maçla birlikte bu sezon çıktığı 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatamadı
Chelsea, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında sahasında RB Salzburg ile karşılaşacak.
Dinamo Zagreb ise aynı haftada Milan'a konuk olacak.