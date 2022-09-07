Chelsea'ye ilk maçtan şok yenilgi

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasıyla mücadeleler başladı.

Chelsea, deplasmanda konuk olduğu Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmada gol, 13. dakikada Orsic'den geldi.

202 milyon dolar da yetmedi

Savunma hattına bu yaz transfer döneminde 202 milyon Dolar harcayan Chelsea, bu maçla birlikte bu sezon çıktığı 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatamadı

Chelsea, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında sahasında RB Salzburg ile karşılaşacak.

Dinamo Zagreb ise aynı haftada Milan'a konuk olacak.

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07/09/2022 09:23