Chelsea'ye ilk maçtan şok yenilgi

Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb, sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

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07/09/2022

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Chelsea'ye ilk maçtan şok yenilgi

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasıyla mücadeleler başladı. 

Chelsea, deplasmanda konuk olduğu Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup oldu. 

Karşılaşmada gol, 13. dakikada Orsic'den geldi. 

202 milyon dolar da yetmedi

Savunma hattına bu yaz transfer döneminde 202 milyon Dolar harcayan Chelsea, bu maçla birlikte bu sezon çıktığı 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatamadı

Chelsea, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında sahasında RB Salzburg ile karşılaşacak. 

Dinamo Zagreb ise aynı haftada Milan'a konuk olacak. 

07/09/2022 09:23
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TAGS: Dinamo Zagreb, Chelsea,
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